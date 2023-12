PlayStation 2 e preservazione dei videogiochi: PCSX2 tocca quota 99% di titoli emulati

Il collettivo di programmatori che sta sviluppando PCSX2, l'emulatore di PlayStation 2, festeggiano un importante traguardo: il programma open source è infatti in grado di eseguire correttamente il 99% dell'intera libreria del Monolite Nero.

A darne notizia sono gli stessi curatori del progetto senza scopo di lucro che si stanno impegnando nella realizzazione di questo emulatore per evitare che i titoli dell'immenso catalogo di PlayStation 2 finiscano nell'elenco dei videogiochi storici a rischio estinzione, in virtù della progressiva obsolescenza dell'hardware della seconda generazione di piattaforme casalinghe di Sony e, con essa, del pericolo rappresentato dalla futura mancanza di competenze necessarie per poter 'eseguire correttamente' i videogiochi PS2.

In ragione del traguardo del 99% dei giochi PlayStation 2 emulati correttamente da PCSX2, i programmatori indipendenti che si stanno occupando di questo progetto open source dal lontano 2002 riferiscono di essere ormai sul punto di lanciarne una versione 'completamente stabile', ovvero senza alcun genere di artefatto grafico, bug o errore dovuto al software utilizzato per eseguire i titoli del Monolite Nero. Se volete saperne di più sulla seconda console casalinga di Sony, vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere il nostro speciale sui segreti dell'hardware di PlayStation 2.

Nota bene - La notizia viene riportata per dovere di cronaca e non vuole in alcun modo incitare o favorire la pirateria, una pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.