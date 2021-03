PlayStation 2: Hidden Palace 'salva' oltre 700 prototipi di giochi, da God of War a Crash

Il collettivo di The Huge Palace, un gruppo di appassionati di retrogaming che si prefigge lo scopo di presevare la memoria dei videogiochi del passato, ha raccolto e pubblicato gratuitamente in rete oltre 700 prototipi e demo di videogiochi PlayStation 2.

La lodevole iniziativa portata avanti da The Hidden Palace prende il nome di Project Deluge e coinvolge diverse centinaia di opere per la seconda console Sony. Nella lista dei 700 titoli "salvati" troviamo prototipi, demo di conferenze stampa, presentazioni interattive da manifestazioni di settore come l'E3 losangelino e versioni per beta tester.

L'apertura del portale di Project Deluge è avvenuta con una maratona di sei ore tenutasi su Twitch, nel corso della quale sono state descritte le finalità senza scopo di lucro di questa attività. Sempre durante lo streaming è stato possibile ammirare delle scene provenienti da versioni pre-lancio e demo di titoli PS2 celebri come LEGO Star Wars The Video Game, Crazy Taxi, Final Fantasy X-2, Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, Spyro Enter the Dragonfly e God of War 2. Nel corso dei prossimi mesi, il gruppo di Hidden Palace conta di pubblicare molti più titoli (non solo per PlayStation 2) dopo aver compiuto le opportune ricerche sulla provenienza e sulla storia dei singoli giochi recuperati.

Project Deluge, però, non è l'unica iniziativa promossa da questo collettivo di videogiocatori con il pallino per la conservazione della memoria dei titoli che rischiano di essere dimenticati. Negli scorsi anni, Hidden Palace ha scoperto un prototipo di Sonic 3 per Mega Drive e deciso, anche in quel caso, di rendere completamente pubblica la loro scoperta per garantirne la massima diffusione tra gli appassionati.