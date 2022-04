PlayStation 2: vi raccontiamo 10 incredibili curiosità sul monolite nero di Sony

Dopo il successo della prima PlayStation, che ha fatto conoscere il nome di Sony in un mercato fino ad allora dominato da ben altri marchi, è stata PS2 a farlo diventare leggenda. Con 160 milioni di unità vendute e un numero incredibile di videogiochi memorabili, il monolite nero è la console casalinga più venduta di tutti i tempi.

A 22 anni dal debutto ufficiale PlayStation 2 continua a vivere nei nostri ricordi, pertanto abbiamo deciso di celebrarla ancora una volta elencando dieci curiosità sconosciute ai più ma che hanno contribuito a renderla un'icona intramontabile.

Ricordate la sequenza d'avvio con quell'ammasso di parallelepipedi simili a torri? Impossibile scordarla, specialmente per chi veniva dalla prima PlayStation e non aveva mai visto così tanti poligoni in una volta sola. Non tutti sanno però che rappresentava uno specchio dell'attività dei videogiocatori: ogni torre bianca era infatti legata ad un salvataggio sulla memory card, di conseguenza le persone con un maggior numero di partite salvate potevano godersi una schermata d'avvio più ricca. Molto interessante anche il retroscena che ha portato alla scelta del colore del logo sulla scocca della console, quel blu su fondo nero che ha allietato gli occhi di un'intera generazione di videogiocatori. A quanto pare, Sony scelse quella combinazione per rievocare la nostra Terra nell'immenso spazio profondo.

Volete scoprire altre curiosità? Allora dovete assolutamente guardare il video allegato in cima a questa notizia. Dopodiché, se non lo avete ancora fatto, date anche un'occhiata al nostro speciale dedicato alle curiosità di PlayStation 1.