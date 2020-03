PlayStation 2: riscopriamo i giochi di lancio della console Sony

Oggi PS2 compie vent'anni, quale miglior occasione dunque per fare un salto indietro nel tempo e (ri)scoprire la lineup di lancio che ha accompagnato il debutto della console Sony nei negozi?

Il 4 marzo 2000 i giocatori giapponesi hanno potuto mettere le mani su giochi come A-Train 6, Eternal Ring, Ridge Racer V e Street Fighter EX3, ben più nutrita invece la selezione per il Nord America che include giochi come Dead or Alive 2 Hardcore, Evergrace, Fantavision, NHL 2001, Midnight Club Street Racing, Madden NFL 2001, Ready 2 Rumble Boxing Round 2 e Unreal Tournament. L'Europa ha visto invece arrivare un minor numero di giochi, alcuni ereditati dalle linup di lancio e altri inediti come Gradius III & IV, Aqua Aqua e FIFA 2001.



Giochi usciti in Giappone

A-Train 6

DrumMania

Eternal Ring

Kakinoki Shogi IV

Kessen

Mahjong Taikai III

Morita Shogi

Ridge Racer V

Stepping Selection

Street Fighter EX3

Lineup di lancio negli USA

Armored Core 2

Dead or Alive 2 Hardcore

Dynasty Warriors 2

ESPN International Track & Field

ESPN Winter X Games Snowboarding

Eternal Ring

Evergrace

FantaVision

Gungriffon Blaze

Kessen

Madden NFL 2001

Midnight Club Street Racing

NHL 2001

Orphen Scion of Sorcery

Q-Ball Billiards Master

Ready 2 Rumble Boxing Round 2

Ridge Racer V

Silent Scope

Smuggler's Run

Street Fighter EX3

Summoner

Surfing H30

Swing Away Golf

Tekken Tag Tournament

TimeSplitters

Unreal Tournament

Wild Wild Racing

X-Squad

Giochi di lancio in Europa

Aqua Aqua

Dynasty Warriors 2

Fantavision

FIFA 2001

Gradius III & IV

Jikkyou World Soccer 2000

NHL 2001

Orphen Scion of Society

Ready 2 Rumble Boxin Round 2

Ridge Racer V

Silent Scope

Smuggler's Run

SSX

Tekken Tag Tournament

TimeSplitters

Wild Wild Racing

Quale di questi giochi avete compratoe quale tra le tre lineup è secondo voi la migliore? Su Everyeye.it trovate anche la lista dei giochi PS2 più venduti di sempre , avete già indovinato chi occupa la prima posizione?