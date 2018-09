PlayStation 2: Sony interrrompe definitivamente il supporto tecnico alla console

Dopo aver dato lo stop alla produzione di PlayStation 2 nel 2013, Sony Interactive Entertainment ha ora deciso di porre fine anche al supporto tecnico alla console.

Lanciata nell'ormai lontano 2000, PlayStation 2 ha continuato a beneficiare del supporto di Sony per ben 18 anni, pur essendo entrata in fuori produzione già da 5 anni circa. Sony Japan ha quindi chiesto ai suoi clienti di affrettarsi a compilare i moduli online per richiedere le ultime assistenze tecniche che la compagnia fornirà nei confronti della console. Le PlayStation 2 che arriveranno al centro assistenza PlayStation Clinic nella Prefettura di Iwate dopo il 7 settembre, non riceveranno alcuna attenzione da parte dell'azienda. Segnaliamo infine che anche il Servizio Clienti dedicato a PS2 è ufficialmente stato chiuso da Sony.



PlayStation 2 è stata lanciata nel 2000, riuscendo a diventare la console da gioco più venduta di tutti i tempi grazie a più di 150 milioni di unità piazzate in tutto il mondo.