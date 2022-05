PlayStation 2: ve lo ricordate EyeToy? Cos'era e come funzionava

A distanza di tre anni dal lancio nipponico del Dreameye, la prima fotocamera digitale pensata per una console non portatile (il Dreamcast), Sony provò a seguire i passi percorsi da SEGA dotando PlayStation 2 di un accessorio simile. Fu così che nacque EyeToy, la webcam USB creata appositamente per la piattaforma casalinga più venduta di tutti i tempi.

Rifacendoci alle dichiarazioni dell’epoca, l’idea alla base del progetto era di dare vita a un tipo di gameplay che fosse più fisico e sociale, così da coinvolgere gruppi di giocatori facendoli immergere nell’esperienza. Tutto questo era reso possibile dalla potenza del monolito nero, capace di elaborare in tempo reale le interazioni dell’utenza e restituirle istantaneamente sullo schermo della TV.



Purtroppo però, nonostante il potenziale espresso dalla periferica (che nel caso di prodotti come EyeToy Chat si rivelò smisurato e avveniristico), il supporto dedicatole si limitò a una manciata di titoli e quasi sempre incentrati su semplici minigame. Questo trattamento impedì al visual controller di brillare quanto avrebbe potuto, ma la novità rappresentata da EyeToy spianò la strada alle future console e a tutto ciò che avrebbero fatto con telecamere e sensori di movimento.

