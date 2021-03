PlayStation 2: quali sono i videogiochi più rari e costosi?

La PlayStation 2 ha da poco compiuto 21 anni, dal 2000 al 2007 la console Sony ha visto l'uscita di migliaia di titoli di ogni genere... ma vi siete mai chiesti quali sono i giochi più rari e costosi per PS2?

Tra gli oltre 3.800 giochi usciti su PS2 se ne trovano alcuni passati alla storia grazie alla loro incredibile rarità, che a distanza di ben 20 anni ne ha fatto lievitare il prezzo in alcuni casi fino a cifre astronomiche. Chiaramente quando ci si avventura nel mercato del collezionismo e del retrogaming non è semplice indicare prezzi precisi e le cifre qui sotto sono estremamente variabili in base allo stato di conversazione del gioco, alla presenza della confezione e del manuale e di tantissimi altri fattori, tra cui anche l'area geografica di provenienza (PAL, NTSC o JAP).

Blood Will Tell 160-580€

Basato sul manga Dororo, Blood Will Tell è un beat-em-up a tema samurai sviluppato da SEGA e pubblicato nel 2004. Non ricevendo recensioni particolarmente positive si è perso nel marasma di ottimi giochi pubblicati quell'anno, tra cui ricordiamo Half-Life 2, GTA San Andreas e Halo 2.

Garfield Saving Arlene 250/300€

Forse non l'avreste mai pensato, ma è proprio così: un gioco di Garfield figura nella lista dei titoli più rari per PS2. Disponibile solo in versione PAL è forse il gioco più introvabile per PS5 mai uscito nel nostro continente. Nel 2019 erano apparse su eBay due copie, vendute per 100 e 250 dollari.

Marvel Vs Capcom 2 200€

Il quarto capitolo dell'iconica serie picchiaduro Marvel vs Capcom vale parecchio. Presentava molte feature innovative, tra cui la possibilità di giocare 3 contro 3 e con dei comandi semplificati. Ricevette infatti una critica positiva, ma subito dopo la Capcom perse i diritti sui personaggi Marvel e la serie subì un arresto. A volte è possibile trovare su Amazon copie sigillate di questo titolo al costo di 200€ circa.

Futurama 290€

Il platform 3D basato sulla serie di cartoni originale presentava alcune cutscene che componevano una sorta di nuovo episodio. Il giocatore poteva interpretare i panni di Fry, Bender, Leela e Zoidberg durante la loro avventura per aiutare il Popolo del Sole a costruire una macchina del tempo. La serie cartoon venne sospesa nel 2003 ma il gioco era già in produzione, per cui venne pubblicato lo stesso. A causa dell'interruzione dello show vennero prodotte pochissime copie del gioco, e anche se il cartone animato fu ripreso qualche anno dopo, la sua versione console rimase un oggetto da collezione.

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 350€

Terzo e ultimo gioco della serie Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, presentava ben 98 personaggi in 161 forme diverse, ovvero la lista più ampia dell'intero franchise. Aveva diverse nuove arene e nuove combo per ciascun combattente, ma nonostante tutto non ricevette un'accoglienza felice. A distanza di anni, nonostante le poche vendite, Budokai Tenkaichi 3 è diventato un gioco per collezionisti il cui valore si attesta intorno ai 350 €.

Haunting Grounds 350 - 800€

Si tratta di un survival horror giapponese che aveva molto in comune con la serie Clock Tower, ma che, al contrario di quest'ultima, ricevette recensioni miste e non trovò mai un vero pubblico. La critica lodò in particolar modo la grafica, l'atmosfera generale del gioco e il rapporto unico del giocatore-avatar con la protagonista Fiona, puntando il dito soprattutto contro la scarsa originalità. Adesso una copia sigillata di questo strano gioco ha un valore che si aggira sui 350 € o più.

Kuon 340 - 600€

Un titolo il cui attuale prezzo tende a gonfiarsi parecchio, in base ad alcuni fattori. È un altro survival horror, sviluppato da FromSoftware (si, proprio loro). La casa di sviluppo ha sicuramente contribuito ad aumentarne il valore negli anni, così come lo scarso numero di copie e le poche vendite oltre i confini del Giappone. Una copia di Kuon, anche usata, può valere fino a 250 €, prezzo che schizza fino a triplicarsi per quanto riguarda le copie ancora sigillate.

Ibara 400€

Sparattutto a scorrimento giapponese, seguito spirituale di Battle Garegga e Battle Bakraid. Man mano che si procede si ottengono più oggetti e si fa più danno ai nemici, ma la difficoltà incrementa in maniera proporzionale ed è letteralmente misurabile in "proiettili al secondo". Non sono state stampate molte copie, e quelle esistenti rimangono per lo più in terra nipponica.

Ocean Commander 480€

Questo gioco è conosciuto principalmente grazie alla sua versione per Wii, ma pochi sanno che è esistita una versione molto più rara per PS2. Nonostante fosse un titolo Olandese, la versione PS2 fu pubblicata solo in Italia in un momento di crisi economica in cui videogiochi a prezzo budget erano più ricercati. Questa esclusiva non è più tanto economica, al giorno d'oggi!

Rule of Rose 1500€

Questo survival horror sviluppato da Punchline e pubblicato in Nord America da Atlus USA risale al 2006. Fu oggetto di scandalo morale in Europa, in seguito ad alcune voci che ne condannavano il contenuto in quanto presentava elementi di sadomasochismo, violenza sui bambini e addirittura erotismo minorile. Anche se molti obiettarono la non fondatezza di queste lamentele, il gioco fu comunque bandito dal Regno Unito e probabilmente a causa di questa storia oltraggiosa le sue copie sigillate possono essere trovate su eBay all'incredibile prezzo di 1500 euro!

Ecco invece quali sono i giochi più venduti per PlayStation 2.