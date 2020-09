PlayStation: 25 anni dal debutto negli USA, nessuna novità su PS5 questa settimana?

Oggi si festeggiano i 25 anni di PlayStation negli Stati Uniti, il 9 settembre 1995 Sony lanciava la sua prima console in Nord America a pochi mesi dal lancio in Giappone avvenuto il 3 dicembre 1994. Una giornata cruciale dunque per l'azienda, che potrebbe festeggiare con l'annuncio di novità su PS5... o forse no?

Si parlava insistentemente di un evento PlayStation in programma il 9 settembre, l'indiscrezione ha avuto origine su Reddit e in seguito si è diffusa su 4Chan e altri social network, tuttavia è stata rapidamente bollata come falsa. Un nuovo rumor parla di un evento PS5 il 14 settembre, quest'ultimo dovrebbe essere essere annunciato il 10 settembre tuttavia la fonte non è troppo affidabile e dunque vi invitiamo a considerare con cautela questa voce.

Infine, GameSpot riprende il post del PlayStation Blog legato all'annuncio di novità per PlayStation VR, Sony ha infatti deciso di dedicare l'intera settimana alla Realtà Virtuale con un nuovo annuncio al giorno fino a venerdì, ogni pomeriggio alle 16:00 sul PlayStation Blog.

Nel post si legge che "questi annunci sono incentrati sui software VR. Quindi non crearti false speranze, non troverai novità legate a PS5" facendo quindi capire come non siano previsti annunci su PlayStation 5 per questa settimana, a meno che Sony non voglia fare comunicazione su entrambi i prodotti, cosa comunque da non escludere a priori.

Infine, sappiamo che i preordini della PS5 Gold Edition apriranno il 10 settembre, una data che potrebbe essere del tutto casuale, così come rispecchiare l'esatta data di apertura dei preordini anche da parte di Sony. Difficile fare chiarezza, voi cosa ne pensate?