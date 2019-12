PlayStation, 25 anni di successi: i dati di vendita di tutte le console Sony da PS1 a PS4

Quella di oggi è una data davvero importante: PlayStation compie 25 anni! Sony ha deciso di festeggiare quest'importante traguardo buttando un occhio sul passato e facendo il punto della situazione sui dati di vendita di tutte le sue console arrivate sul mercato dal 3 dicembre 1994 in poi, giorno che vide il debutto di PS1 in Giappone.

Della capostipite della famiglia sono stati distribuiti ben 102,4 milioni di esemplari: niente male per una debuttante, che all'epoca riuscì a battere senza alcun problema concorrenti come Nintendo e SEGA che bazzicavano nel settore già da un bel po' di anni. PlayStation 2, forte di una ludoteca immensa sia per qualità che per quantità, riuscì a fare ancora meglio: con 155 milioni di unità distribuite, è ora ricordata come la console casalinga di maggior successo di tutti i tempi. Prima dell'avvento della terza generazione di console PlayStation, c'è stata la parentesi portatile di PSP, arrivata a 76,4 milioni di unità distribuite. PlayStation 3, nonostante un avvio a rilento, con il passare del tempo ha ricucito lo svantaggio iniziale con la concorrenza ed è stata in grado di raggiungere le 87,4 milioni di console distribuite, un ragguardevole traguardo che è già stato ampiamente superato da PlayStation 4, che il 30 settembre 2019 ha raggiunto 102,8 milioni di unità distribuite. Ricapitolando:

PlayStation: oltre 102,4 milioni (dato aggiornato al 31 marzo 2012)

PlayStation 2: oltre 155 milioni (dato aggiornato al 31 marzo 2012)

PSP (PlayStation Portable): oltre 76,4 milioni (dato aggiornato al 31 marzo 2012)

PlayStation 3: oltre 87,4 milioni (dato aggiornato al 31 marzo 2017)

PlayStation 4: 102,8 milioni (dato aggiornato al 30 settembre 2019)

Sony non ci ha comunicato i dati di vendita di. A quanto riportato, inoltre, aggiungiamo che, visore per la Realtà Virtuale compatibile con PS4 e PS4 Pro, è stato acquistato da 4,2 milioni di giocatori (dato aggiornato al 3 marzo 2019).

In ambito software, invece, questa è la situazione:

PlayStation: oltre 962 milioni (dato aggiornato al 31 marzo 2012)

PlayStation 2: oltre 1,53 miliardi (dato aggiornato al 31 marzo 2012)

PSP (PlayStation Portable): oltre 331 milioni (dato aggiornato al 31 marzo 2012)

PlayStation 3: oltre 999,4 milioni (dato aggiornato al 31 marzo 2019)

PlayStation 4: 826,6 milioni (da aprile 2016 a settembre 2019, non sono inclusi i titoli disponibili esclusivamente in digital download

PlayStation VR - 4,2 milioni di unità distribuite in tutto il mondo (aggiornato al 3 marzo 2019)

I franchise di maggior successo risultano essere Gran Turismo, con le sue 80,4 milioni di copie (dato aggiornato al 5 maggio 2018) vendute ai videogiocatori, e Uncharted, con ben 41,7 milioni (dato aggiornato al 25 novembre 2017).

Grande successo anche per i servizi: PlayStation Plus, al 30 settembre 2019, poteva contare su ben 36,9 milioni di abbonati. PlayStation Now, invece, ha raggiunto il traguardo del milione di abbonati lo scorso 27 ottobre. Il servizio di gaming in streaming, ricordiamo, è disponibile in Italia dal 12 marzo di quest'anno.