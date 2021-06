PlayStation 3 si aggiorna: Sony lancia l'Update 4.88, cosa aggiunge?

Sony Interactive Entertainment ha da poco provveduto al lancio dell'aggiornamento di PlayStation 3 che porta il firmware della console alla versione 4.88. Quali sono le novità dell'ultimo Update?

Il colosso tecnologico non ha condiviso le note della patch e, di conseguenza, non sono chiare le finalità e le novità apportate da questo aggiornamento che interessa il software di sistema di tutti i modelli di PS3.

Stando però alle attività di "retroingegneria" portate avanti dal collettivo di modder e sviluppatori di emulatori RPCS3, l'update in questione dovrebbe introdurre dei correttivi per i bug emersi in questi mesi e aggiungere le key necessarie per eseguire sulla console i dischi Blu-Ray dei film lanciati sul mercato home video dal dicembre 2020 ad oggi.

Intanto, il prezzo dei giochi PS3 e PS Vita continua a crescere sul mercato dell'usato dopo l'annuncio, da parte di Sony, dell'imminente chiusura del PlayStation Store. In base alle informazioni condivise dall'azienda nipponica, l'ultimo giorno utile per acquistare videogiochi, espansioni e applicazioni sul negozio digitale di PS3 sarà il 2 luglio, mentre la disattivazione del PS Store di PlayStation Vita era e continua ad essere pianificata per il 27 agosto di quest'anno.