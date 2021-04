PlayStation 3: in che anno è uscita in Italia la console Sony?

La PlayStation 3, annunciata durante l'E3 del lontano 2005, ha segnato l'esordio di Sony nella generazione HD, arrivando a vendere in totale oltre 87 milioni di unità in tutto il mondo. Ma vi ricordate quando la PS3 fece il suo esordio sul mercato europeo e, di conseguenza, quello italiano?

Ebbene, era il 23 marzo del 2007 (14 anni fa) quando la PS3 inondò i negozi di tutto il Bel Paese. All'epoca era disponibile per il commercio solo il modello originale da 60GB, venduto a 599 euro: a causa dello scarso successo riscosso dal modello da 20GB in altri territori, Sony decise di non commercializzare in Europa il modello con l'hard disk meno capiente. In aggiunta, le PS3 formato PAL erano sprovviste dell'Emotion Engine per la retrocompatibilità con PS2 (al contrario di quelle NTSC che invece lo comprendevano): al suo posto venne implementato un software di emulazione standard che non era in grado di leggere numerosi giochi usciti sulla console precedente. Nessun problema, invece, con la retrocompatibilità relativa ai giochi della prima PlayStation, quasi tutti compatibili con il nuovo sistema. Tra i giochi più interessanti che accompagnarono il lancio di PS3 troviamo Genji: Days of the Blade, Virtua Fighter 5, Virtua Tennis 3, MotorStorm e Resistance: Fall of Man.

Il debutto in Europa fu tuttavia preceduto da alcune polemiche a causa della mancata uscita contemporanea mondiale promessa da Sony un anno prima. PS3 arrivò infatti sul mercato giapponese l'11 novembre 2006, e sei giorni dopo toccò agli Stati Uniti accogliere la nuova arrivata. Sul nostro territorio era inizialmente previsto il debutto sempre per novembre 2006, prima di un rinvio all'anno successivo avvenuto quasi all'ultimo. Ma come si suol dire, "non tutti i mali vengono per nuocere": i mesi extra consentirono la produzione di un maggior numero di unità e portarono anche a un parco titoli di lancio più ricco e variegato rispetto a quanto visto negli altri territori.

Sapevate che su PlayStation 3 sono usciti 2278 giochi? Vediamo nel corso dei prossimi anni quali saranno i risultati della quinta console Sony: attualmente PlayStation 5 è a quota 7,8 milioni di unità distribuite, nonostante la carenza di scorte a livello mondiale.