PlayStation 3: da CoD a GTA, la Top 10 dei videogiochi PS3 migliori di sempre!

Se il nostro articolo sulle dieci curiosità su PS3 che probabilmente non conoscete vi hanno incuriosito, quest'ultimo approfondimento sui migliori videogiochi dell'era PlayStation 3 punta dritto al cuore degli appassionati di console Sony (e non solo)!

Prendendo spunto dall'ormai consolidato parametro del Metascore, ossia della media voto espressa su Metacritic dalle recensioni dei maggiori siti e giornali videoludici internazionali, ripercorriamo a ritroso il lungo e straordinario cammino intrapreso dai milioni di fan che elessero PS3 a propria console di riferimento nella generazione che vide battagliare la piattaforma Sony con Xbox 360 e Nintendo Wii.

Basta scorrere velocemente l'elenco dei dieci migliori videogiochi di PlayStation 3 per intuire quanto importante e rappresentativa sia stata quell'era dell'industria dell'intrattenimento, con capolavori immortali che hanno scritto la storia e serie, come quelle di The Last of Us e Uncharted, sulle quali Sony è riuscita a costruire le solide fondamenta del suo successo attuale:

10 - Call of Duty Modern Warfare - 94 su 100

9 - BioShock Infinite - 94

8 - Portal 2 - 95

7 - The Last of Us - 95

6 - Red Dead Redemption - 95

5 - LittleBigPlanet - 95/100

Il primo, indimenticabile capitolo della serie sandbox di LittleBigPlanet non è solamente uno dei platform più belli e divertenti di sempre, ma è anche uno dei videogiochi più 'creativi' che siano mai stati realizzati. Dietro alla dolcezza degli sguardi di Sackottino e alla 'superficiale spensieratezza' delle avventure vissute dagli emuli del 'pupazzo pazzo di pezza' si cela un multiverso di esperienze interattive che cambia dinamicamente in funzione degli utenti, con questi ultimi veri protagonisti della monumentale opera compiuta dai creatori di contenuti. Se non ci credete, date un'occhiata alla nostra recensione di Little Big Planet.

4 - Batman: Arkham City - 96/100

Considerato unanimemente come uno degli action adventure più riusciti della sua generazione (insieme a Darksiders), Batman Arkham City è la summa delle esperienze digitali targate Rocksteady, un kolossal estremamente attuale anche a distanza di quasi quindici anni dal suo approdo sul mercato. Sono tanti i fattori che concorrono a fare di Arkahm City un capolavoro senza tempo, come lo straordinario sistema di combattimento, un canovaccio narrativo di prim'ordine e un open world tra i più ricchi e stratificati.

3 - Uncharted 2: Il Covo dei Ladri - 96/100

Se il primo capitolo dell'odissea action adventure vissuta dagli emuli di Nathan Drake ha saputo mettere in mostra l'enorme talento di Naughty Dog, è solo grazie a Uncharted 2 che la sussidiaria dei PlayStation Studios è riuscita a manifestare appieno l'enorme potenzialità di un hardware complesso come quello di PS3. Molti ricordano Il Covo dei Ladri come l'inizio del percorso intrapreso negli anni successivi da Sony con i first party 'a vocazione cinematografica': chi vi scrive, invece, preferisce guardare a Uncharted 2 solo ed esclusivamente come ad una delle esperienze videoludiche più divertenti e indimenticabili di sempre.

2 - Grand Theft Auto 5 - 97/100

Quel 13 settembre del 2013, tutti considerammo il lancio di GTA 5 su PS3 e Xbox 360 come un evento videoludico di risonanza internazionale, ma ben pochi avrebbero guardato all'odissea di Michael, Trevor e Franklin come a un vero e proprio spartiacque per l'intera industria dell'intrattenimento. Non serve scomodare i dati record sulle vendite di GTA 5 o i discorsi della community sulla popolarità di GTA Online per guardare a Grand Theft Auto V come al 'dominus' del settore, un progetto monumentale che ha determinato il destino dell'industria nell'ultimo decennio e che, a giudicare dall'interesse suscitato dal Trailer 1 di GTA 6, promette (o minaccia?) di fare altrettanto con il sequel.

1 - Grand Theft Auto 4 - 98/100

Ebbene sì, solo quel guastafeste di Niko Bellic poteva avere la forza per guardare dall'alto in basso i protagonisti di GTA 5. Il roboante 98 su 100 che campeggia sul Metascore di Grand Theft Auto 4 ne fa il videogioco più importante e rappresentativo dell'intera ludoteca di PlayStation 3, per tutta una serie di ragioni: nessun gioco, allora come oggi, è stato in grado di fondere la libertà anarchica dei classici GTA alla profondità di una storia tanto matura quanto originale, il tutto calando il giocatore in un contesto free roaming che definire immersivo e realistico sarebbe quasi un'offesa al talento dimostrato da Rockstar nel costruire mondi interattivi semplicemente leggendari.

