PlayStation 3 compie 14 anni: Sony Italia celebra la ricorrenza sui social

Mentre guarda al futuro con la riorganizzazione dirigenziale di SIE e la promessa dell'aumento di scorte di PS5 nel 2021, Sony pizzica le corde della nostalgia dei propri fan e, attraverso i profili social di PlayStation Italia, festeggia il 14° anniversario dall'uscita europea di PS3.

La nuova iniziativa di Sony è accompagnata dal lancio dell'hashtag celebrativo #PS3Anniversary su Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, con l'invito esteso a tutti gli appassionati di condividere i propri ricordi su PlayStation 3 e il suo parco titoli.

Il messaggio di PlayStation Italia, ad esempio, esorta i fan a ripensare a "quante avventure sono nate su PlayStation 3", esortando gli utenti a raccontare sui social "qual è stato il vostro primo gioco su questa console?".

A dispetto delle difficoltà riscontrate al lancio e della forte concorrenza di Xbox 360, PS3 ha consentito a Sony di gettare le fondamenta per il successo ottenuto negli anni successivi con PlayStation 4 e le sue esclusive, basti pensare all'eccezionale eredità lasciata da serie nate su PS3 e maturate sulle piattaforme successive come The Last of Us, Demon's Souls/Dark Souls, Uncharted e LittleBigPlanet.

A chi ci segue ricordiamo però che in base a una recente indiscrezione raccolta dal portale giapponese TheGamer, nel corso dei prossimi mesi Sony potrebbe chiudere il PS Store su PS3, PSP e PS Vita.