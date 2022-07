PlayStation 3, l'enorme devkit mostrato in video: ci gira anche Gears of War 3

PlayStation 3 e PlayStation Vita sono ormai parte del passato, ma ancora oggi vengono ricordate con piacere da diversi fan Sony, sempre pronti a scoprire nuovi dettagli e curiosità su queste piattaforme. Ad esempio, perché non vedere in azione i loro devkit e qualche early build di celebri giochi?

E' ciò che ha fatto il canale Youtube canadese Linus Tech Tips, che ha mostrato i devkit di entrambe le console e, nel caso di PS3, ha potuto anche mostrarlo in azione perfettamente funzionante. A colpire del prototipo della terza PlayStation non sono soltanto le enormi dimensioni, il peso massiccio e la tecnologia interna, ma anche i titoli che lo youtuber ha avviato sulla piattaforma, compresa un'iconica esclusiva Xbox come Gears of War 3.

Il titolo Epic Games dimostra di funzionare dignitosamente sul devkit, nonostante il minor numero di fps rispetto alla versione ufficiale uscita originariamente su Xbox 360. Vedere un Gears su console PlayStation non è comunque una grossa sorpresa, dato che il prototipo PS3 di Gears of War 3 è disponibile per il download gratis e che, come confermato dalla stessa Epic tempo addietro, la tech demo di Gears of War 3 su PS3 è autentica e regolarmente sviluppata dalla compagnia.

Tra gli altri titoli mostrati nel video, infine, ci sono anche le dev build di Life is Strange e LittleBigPlanet, mentre al termine del filmato compare nientemeno che il devkit di PS Vita, sebbene non sia stato possibile aprirlo per un esame più approfondito o provare i prototipi di giochi pensati per la console portatile.