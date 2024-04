PlayStation: 3 esclusive Sony dimenticate che vorremmo rivedere quanto prima

Sony ha dalla sua parte un ampio portfolio di grandi IP portate avanti con successo dai PlayStation Studios. Ma se brand come God of War, The Last of Us o Marvel's Spider-Man continuano a godere di grandissime attenzioni, ci sono altri nomi che sono da tempo finiti nel dimenticatoio nonostante la popolarità di cui godevano.

Di seguito vi citiamo tre esclusive Sony dimenticate che vorremmo rivedere quanto prima attraverso nuovi giochi: chissà se verremo mai accontentati in futuro.

Jak and Daxter

Il dinamico duo ha goduto di grande fama durante gli anni di PlayStation 2 grazie ai giochi di qualità firmati Naughty Dog pubblicati tra il 2001 e il 2005. Tuttavia, dopo l'abbandono da parte dei "cagnacci" e qualche progetto minore tra spin-off e raccolte, la serie di Jak and Daxter è sparita dai radar e sembra destinata a rimanere confinata nell'album dei ricordi. Ci piacerebbe tanto un Jak 4 su PS5, tuttavia tutto tace da anni e non c'è nessun segnale su un possibile ritorno dei due grandi eroi dell'epoca PS2. Ma la speranza è sempre l'ultima a morire.

Resistance

Dopo essersi ritagliato il suo importante spazio su PlayStation 3, il franchise di Resistance è stato velocemente messo in disparte da Insomniac Games, con lo studio californiano che si è concentrato su altri progetti. Ci sono stati in passato rumor su un Resistance 4 in sviluppo e poi cancellato a causa di una ridondanza di giochi Sony a tema post-apocalittico, ma la sensazione è che la serie aveva ancora molto da dire e poteva essere ulteriormente approfondita tramite nuovi capitoli. La guerra tra umani e Chimera sembra conclusa per sempre, ma un nuovo Resistance non ci dispiacerebbe affatto.

Twisted Metal

La serie vehicular combat di Sony ebbe ampia popolarità all'epoca della prima PlayStation, con numerose iterazioni arrivate anche su PS2 e PS3. Nonostante sia diventato un brand di culto tra i fan, l'ultimo gioco inedito di Twisted Metal risale al 2012 e da allora non sono stati prodotti nuovi episodi. L'uscita della serie tv omonima nel 2023 aveva riacceso le speranze sul un nuovo capitolo, ma ad oggi nulla di inedito si è concretizzato e chissà se accadrà mai. Sarebbe bello rivedere Sweet Tooth in azione ancora una volta.

