PlayStation 3: quali erano i giochi di lancio della console Sony?

Era il novembre del 2006 quando PlayStation 3 fece il suo esordio sui mercati giapponesi ed americani. L'Europa dovette aspettare più a lungo prima di mettere le mani sopra la terza console Sony, arrivata nel vecchio continente soltanto a marzo 2007, quattro mesi dopo il debutto sugli altri territori.

Sappiamo qual è l'ultimo videogioco uscito su PlayStation 3, ma ricordate invece quali erano i titoli di lancio della piattaforma Sony? A fine 2006 negli Stati Uniti il debutto fu accompagnato dai seguenti titoli:

Call of Duty 3

Genji: Days of the Blade

Madden NFL 07

Marvel Ultimate Alliance

Mobile Suit Gundam: Crossfire

NBA 07

NBA 2K7

NHL 2K7

Need For Speed Carbon

Resistance: Fall of Man

Ridge Racer 7

Tiger Woods PGA Tour 07

Tony Hawk's Project 8

Untold Legends: Dark Kingdom

Molto più contenuta, invece, la lista di software disponibili in Giappone al day one del sistema:

Genji: Days of the Blade

Gundam: Target in Sight

Ridge Racer 7

SEGA Golf Club

Resistance: Fall of Man

E si arriva infine all'Europa. Essendo uscita mesi dopo il lancio americano e giapponese, il parco titolo a disposizione fu molto più ampio. Oltre a ricordarvi quanto costava la PS3 al lancio in Italia, ecco tutti i giochi disponibili:

Blazing Angels: Squadrons of WWII

Call of Duty 3

Def Jam Icon

Enchanted Arms

Fight Night Round 3

Formula One Championship Edition

Full Auto 2 Battlelines

Genji: Days of the Blade

Gundam: Target in Sight

Marvel Ultimate Alliance

MotorStorm

NBA Street Homecourt

Need For Speed Carbon

NHL 07

Resistance: Fall of Man

Ridge Racer 7

Sonic The Hedgehog

Splinter Cell: Double Agent

Tiger Woods PGA Tour 07

Tony Hawk's Project 8

The Godfather: The Don's Edition

Untold Legends: Dark Kingdom

Virtua Fighter 5

Virtua Tennis 3

World Snooker Championship 2007

Insomma, nonostante l'attesa ben più lunga, se non altro Sony si è fatta perdonare con un parco titoli al debutto molto più corposo rispetto a quanto hanno avuto i giocatori statunitensi e nipponici. Della serie: non tutti i mali vengono per nuocere.