PlayStation 3: Sony fissa la data di conclusione di un importante servizio

Dalle pagine del PlayStation Blog giapponese, i vertici di Sony comunicano la decisione di voler cessare il supporto ad una delle funzionalità più importanti accessibili attraverso il software di sistema di PlayStation 3.

Come illustrato dai rappresentanti del colosso tecnologico del Sol Levante, il servizio destinato ad essere dismesso sarà quello che consente all'utenza PS3 di ricevere e inviare messaggi online ai giocatori sulle altre piattaforme della compagnia.

A partire dal 30 giugno del 2020, quindi, su PlayStation 3 verrà disattivato definitivamente il servizio che permette ai giocatori della console lanciata in Europa nel marzo del 2007 di "comunicare" con gli altri appassionati che giocano su PS4 e PS Vita, e viceversa. La fine di questo servizio non dovrebbe riflettersi sulla conclusione di altre funzionalità come quella, ad esempio, della sincronizzazione dei Trofei sbloccati attraverso il proprio account PSN collegato alla rete.

I possessori di PlayStation 3 potranno comunque continuare a ricevere e inviare messaggi agli altri giocatori sulla piattaforma di cui Sony ha interrotto definitivamente la produzione in Giappone nel 2017. Rimaniamo in attesa di scoprire se il blocco su PS3 all'invio e alla ricezione dei messaggi provenienti da PS4 e PS Vita interesserà solo il mercato nipponico o coinvolgerà anche le altre regioni.