PlayStation 3 tra spot inquietanti, rootkit e supercomputer: ecco 10 curiosità imperdibili

Celebriamo la carriera della leggendaria PlayStation 3 con dieci curiosità imperdibili che forse non conoscevate della console Sony lanciata tra la fine del 2006 e la prima metà del 2007.

Superate le difficoltà che ne hanno accompagnato l'approdo sul mercato, la terza generazione di console casalinghe targate Sony ha saputo riprendersi lentamente per poi conquistare un posto speciale nel cuore e nei pensieri di milioni di appassionati grazie a un parco titoli di prim'ordine e ad astute trovate commerciali.

I possessori di PS3 hanno potuto immergersi in universi digitali del calibro di Killzone 2, Uncharted 2, God of War III e The Last of Us (per tacere di LittleBigPlanet, Demon's Souls o GTA 5), con Sony costantemente impegnata a promuovere la propria visione videoludica e tecnologia attraverso iniziative come la GT Academy o la collaborazione con l'Air Force Research Laboratory per la progettazione di un supercomputer spinto dalla potenza di centinaia di PlayStation 3. E che dire, allora, degli indimenticabili intermezzi pubblicitari di stampo cinematografico confezionati dal marketing Sony e degli inquietanti spot di PS3?

