PlayStation 3 è viva e lotta insieme a noi: Sony lancia il nuovo firmware! Cosa aggiunge?

Tra un megatiro a canestro con LeBron James nel programma PlayStation Playmakers e il telefilm di The Last of Us, SIE ha trovato il tempo di aggiornare il firmare di PlayStation 3. Cosa aggiunge il nuovo software di sistema della console 'old-old gen' di Sony?

A dispetto dei quasi 17 anni trascorsi dal lancio della piattaforma casalinga che ha sdoganato i dischi Blu-ray e trasformato le tranquille chiacchierate pomeridiane da bar in aspre battaglie tra fautori e detrattori del processore Cell, PS3 torna alla ribalta con un update che porta ogni modello della console giapponese alla versione 4.90.

Il Supporto Ufficiale di PlayStation ci informa appunto che "dal 28 febbraio 2023 è disponibile un nuovo aggiornamento di sistema di PS3. Per scaricarlo, assicurati di disporre di un minimo di 200 MB di spazio libero nell'unità disco fisso di PS3 (per effettuare l'aggiornamento direttamente dalla console, ndr) o nel supporto di memorizzazione rimovibile (per l'aggiornamento tramite PC)".

Per quanto concerne le novità introdotte da questo firmware, è sempre il Supporto Ufficiale di Sony a illuminarci spiegando, con una frase ormai nota a tutti i possessori di console PlayStation, che "questo aggiornamento del software di sistema migliora le prestazioni del sistema". Considerando che il supporto a PS3 è terminato in Giappone a inizio 2022 e che l'ultimo videogioco lanciato su PS3 risale al 2021, è difficile capire quali titoli possano aver ricevuto delle migliorie prestazionali da questo aggiornamento firmware.