PlayStation 3 vive ancora: Sony pubblica un nuovo update per la console del 2006

PlayStation 3 è una console che porta sulle spalle ormai quasi vent'anni, eppure Sony continua di tanto in tanto ad aggiornare la sua piattaforma di settima generazione videoludica. La compagnia ha da poco distribuito un nuovo aggiornamento del firmware, che i possessori della home console possono da ora mettere in download ed installare.

Come avrete probabilmente immaginato, non si tratta di un aggiornamento particolarmente corposo dal punto di vista contenutistico. Anzi, a dirla tutta l'update 4.91, distribuito a circa un anno di distanza da quello precedente, pesa circa 200MB e mira semplicemente a "migliorare le performance di sistema" e garantire un'esperienza utente più stabile e soddisfacente. È inoltre plausibile che Sony continui ad aggiornare il firmware di PlayStation 3 per motivi di sicurezza.

Nonostante i tanti anni passati dalla release di PlayStation 3, risalente al 2006 in Giappone e USA e al 2007 in Europa, Sony non si dimentica della sua storica console. Il lavoro di manutenzione svolto dalla compagnia nipponica è anche giustificato dal fatto che, stando agli ultimi dati raccolti a dicembre dello scorso anno, PS3 è ancora utilizzato da due milioni di utenti per giocare regolarmente. Non si tratta quindi di una piattaforma dimenticata, né da Sony né tantomeno dall'utenza che la preferisce (o magari la alterna) alle console più recenti.