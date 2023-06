PlayStation 3 vs PlayStation 4: quale preferisci? Un confronto oltre la grafica

Mentre in rete si discute del futuro delle console PlayStation e del possibile arrivo di PS5 Pro, sono ancora in tanti a guardare con nostalgia al passato delle piattaforme casalinghe targate Sony. Sia PS3 che PS4, d'altronde, hanno contribuito a plasmare la moderna indutria dei videogiochi: quale delle due preferite?

Commercializzata nel 2006 sulle ali dell'entusiasmo della community per il grande successo internazionale del Monolite Nero, PlayStation 3 ha scritto alcune delle pagine più importanti e rappresentative dell'industria dell'intrattenimento videoludico. Al netto delle difficoltà riscontrate nella prima fase del suo ciclo di vita, PS3 ha saputo comunque ritagliarsi uno spazio nel cuore di milioni di appassionati grazie a capolavori del calibro di Uncharted, LittleBigPlanet e The Last of Us.

Quello di PlayStation 3 è stato un 'percorso generazionale a doppia velocità' anche per quanto riguarda i discorsi meramente tecnologici: all'oggettivo fallimento del progetto portato avanti da Sony con il processore Cell ha fatto da contraltare il successo ottenuto con il Blu-ray, un formato divenuto standard dei supporti di memoria. E che dire allora del lancio del PlayStation Network, avvenuto proprio nel corso del ciclo generazionale di PS3?

Ben più netto, ma non necessariamente più importante, è stato invece il successo raggiunto da Sony con PlayStation 4. Dall'affermazione del servizio in abbonamento PlayStation Plus all'esteso supporto delle terze parti, passando per l'enorme catalogo di videogiochi e lo 'sdoganamento' della Realtà Virtuale come esperienza di massa da vivere inforcando il visore PlayStation VR, è davvero impossibile descrivere in poche righe quanto profonda sia l'impronta di PS4 nell'industria videoludica.

Come in ogni altro aspetto della vita, ovviamente anche nel confronto tra PS3 e PS4 la scelta dipende in gran parte dalle preferenze personali, dall'esperienza maturata e da un'infinità di altri fattori. Molti utenti, ad esempio, potrebbero preferire PS3 proprio in ragione dell'incredibile impegno profuso da Sony per superare la 'sfida a distanza' con Microsoft e Xbox 360 o più banalmente per la bontà delle sue esclusive e delle IP di terze parti, mentre per altri il legame inscindibile con PS4, la sua sterminata ludoteca e le amicizie coltivate su PSN rendono inutile ogni confronto con il passato.

E voi, quale console preferite tra PS3 e PS4? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso ve li foste persi, qui trovate il nostro approfondimento su PlayStation 4 e le curiosità che non conoscete di PS4 e il nostro speciale su PlayStation 3, l'analisi hardware di un passo falso divenuto un successo.