PlayStation 4 1 Terabyte con God of War in offerta a 269 euro da MediaWorld

Il nuovo volantino di MediaWorld presenta una offerta interessante relativa a PlayStation 4, proposta in versione con hard disk da 1 Terabyte e una copia di God of War in bundle al prezzo di 269 euro anzichè 359,00 (prezzo consigliato al pubblico).

Il pacchetto include una console PS4 Slim di colore nero con hard disk da 1 Terabyte, un controller DualShock 4 dello stesso colore e God of War, indubbiamente uno dei titoli più acclamati degli ultimi anni. La promozione di MediaWorld vi permetterà di risparmiare 90 euro sul prezzo standard, denaro che potrete utilizzare per acquistare un secondo gioco, un joypad o magari per sottoscrivere l'abbonamento a PlayStation Plus.

L'offerta è presente sul nuovo volantino della catena ed è valida nei negozi e online da oggi e fino al 20 maggio, in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Se siete interessati all'acquisto vi consigliamo di affrettarvi perchè le quantità disponibili, come affermato da MediaWorld, sono limitate.