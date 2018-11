PlayStation 4: 10 giochi per ogni console venduta, attach rate da record

Analizzando l'infografica pubblicata sul PlayStation Blog ufficiale per festeggiare il quinto anniversario di PS4 e i dati provenienti dall'ultimo report finanziario di Sony, i colleghi di GamingBolt hanno scoperto un dato interessante relativo all'attach rate della console.

Incrociando il dato dei 853 milioni di videogiochi acquistati dall'utenza PS4 sin dal lancio dela piattaforma e le informazioni offerte dal colosso tecnologico giapponese sul numero di console distribuite globalmente (che si attesta sulle 86 milioni di unità), infatti, emergerebbe l'incredibile numero di 9,9 titoli per ciascun utente PS4.

Un attach rate così elevato lo si è registrato solo con Xbox 360, Wii e PS2 e testimonia, semmai ve ne fosse ancora bisogno, la passione con cui gli acquirenti di PlayStation 4 continuano a supportare la loro console comprando nuovi giochi (e accessori, come conferma l'interesse suscitato dall'annuncio del controller premium per pro player Astro C40 TR di Logitech).

A tal proposito, ricordiamo ai fan PlayStation che sono attive da oggi le promozioni ufficiali del Black Friday, con sconti su centinaia di videogiochi e contenuti aggiuntivi PS4 sul PlayStation Store. Per chi è interessato, sono inoltre disponibili le promozioni Black Friday sull'acquisto di un abbonamento annuale a PS Plus e gli sconti riservati a chi è ha già sottoscritto un abbonamento al servizio, con un sconto pari al 20% del prezzo di listino su titoli come Far Cry 5, Conan Exiles e The Sims 4.