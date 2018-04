PlayStation 4 1TB + God of War in offerta a soli 309 euro su Amazon.it

In questi giorni è attiva su Amazon.it un'offerta che potrebbe risultare estremamente interessante per tutti i giocatori ancora sprovvisti di una console PlayStation 4.

Sul sito del noto rivenditore, il bundle contenente PlayStation 4 Slim da 1TB e God of War viene venduto a soli 309,99 euro, con uno sconto del 14% sul prezzo pieno di 359,99 euro. Un'ottima occasione per mettere le mani anche su uno dei migliori titoli mai pubblicati sulla console di Sony, fresco di uscita.

Acquista PlayStation 4 1TB + God of War su Amazon.it (309 euro)

L'offerta rimarrà attiva per un periodo di tempo limitato oppure fino ad esaurimento scorte. Pertanto, se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. Segnaliamo che su Amazon.it è anche disponibile in offerta la PlayStation 4 Pro God of War Limited Edition.

Cosa ve ne pare? Ne approfitterete? Vi ricordiamo che God of War è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 dal 20 aprile, con pieno supporto a PlayStation 4 Pro. In pochissimi giorni si è aggiornato ben cinque volte, l'ultima delle quali proprio nella giornata di oggi con la Patch 1.15, che ha introdotto alcuni miglioramenti all'interfaccia e alla stabilità generale dell'esperienza di gioco.