PlayStation 4: 5.9 milioni di console vendute durante la stagione natalizia 2017

ha annunciato i dati di vendita di PlayStation 4 durante la stagione natalizia, ovvero nel periodo che va dal 20 novembre al 31 dicembre 2017.

In questo lasso di tempo, la compagnia ha venduto 5.9 milioni di console PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, ad oggi la piattaforma Sony ha piazzato 73.6 milioni di unità in tutto il mondo, dato aggiornato al 31 dicembre 2017.

Durante la Holiday Season inoltre sono stati venduti 55.9 milioni di giochi PS4, dato che include sia i prodotti retail che i titoli acquistati in digitale sul PlayStation Store. Al 31 dicembre sono stati venduti in totale 645 milioni di giochi per PlayStation 4.

Numeri importanti dunque, che testimoniano il buon successo di PlayStation 4, la console è ora disponibile in 127 paesi. Nessun dato è stato diffuso riguardo le vendite del visore PlayStation VR durante il periodo natalizio, ad oggi sono oltre due milioni i possessori di PSVR in tutto il mondo.