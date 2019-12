PlayStation 4 si aggiorna con il firmware 7.01, ora disponibile per il download

Sony Interactive Entertainment ha reso disponibile per il download quello che presumibilmente sarà l'ultimo aggiornamento firmware di PS4 e PS4 PRO per il 2019, un update che porta il sistema operativo della console alla versione 7.01.

Si tratta di un Minor Update che non apporta particolari migliorie, limitandosi a correggere bug e problemi minori con l'obiettivo di aumentare la stabilità del sistema e migliorare le performance durante l'utilizzo di app e giochi, changelog standard per questo tipo di firmware.

Il file pesa 447.9 MB ed è ora disponibile per il download, il precedente aggiornamento software PS4 7.0.0 ha esteso la dimensione del party a 16 membri, migliorato la qualità audio nella chat e aggiunto il Remote Play per Android, garantendo la compatibilità con tutti gli smartphone dotati del sistema operativo di Google.

Per i firmware 7.50 e 8.0 dovremo attendere il 2020, al momento Sony non si è sbottonata sui prossimi aggiornamenti in programmi, nel corso degli anni PS4 è stata supportata con numerosi update e questo ciclo di aggiornamenti continuerà anche in futuro con lo scopo di ridurre al minimo i problemi dell'OS e migliorare la reattività e la compatibilità con giochi, app e servizi.