PlayStation 4: arrivano i saldi Totally Digital fino a fine maggio

Sony Interactive Entertainment America ha annunciato una serie di sconti chiamata "Totally Digital Sale" sul PlayStation Store, da oggi 14 Maggio fino al 28 Maggio, dove sono venduti a prezzo scontato moltissimi titoli PS4 in versione digitale, naturalmente.

Sconti e Offerte PS4

A Way Out - 20.99 dollari

Assetto Corsa Season Pass - 11.99 dollari

Dark Souls 3 Season Pass - 14.99 dollari

Deus Ex Digital Deluxe - 11.24 dollari

Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition - 65.99 dollari

Hitman GOTY - 14.99 dollari

Just Cause 3 XXL Edition - 10.49 dollari

Life is Strange: Before the Storm Deluxe - 9.99 dollari

Mafia 3 Season Pass - 14.99 dollari

Persona 5: Persona bundle - 13.99 dollari

Rogue Legacy - 6.79 dollari

Sniper Elite 3 Season Pass - 20.99 dollari

Si tratta disu un catalogo di videogiochi che comprende, fra gli altri, anche nomi veramente interessanti, tra cui A Way Out, Just Cause 3 XXL Edition, Rogue Legacy, Sniper Elite 3, Deus Ex Mankind Divided Digital Deluxe Edition, Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition e tanti altri.

In sconto trovate inoltre tantissimi contenuti aggiuntivi e anche giochi per PlayStation 3. Noterete che i prezzi dichiarati sono in dollari, perché in questo momento la promozione è attiva solamente sul mercato statunitense, mentre è presumibile che da noi partirà dalla giornata di domani. Sono previsti infine ulteriori sconti per gli abbonati al programma PlayStation Plus. Il catalogo completo dei giochi in offerta è visionabile nel link alla fonte.