PlayStation 4 Brick: cancellare il messaggio tramite l'app potrebbe non bastare

Nel weekend si è diffusa la notizia dell'esistenza di un misterioso messaggio composto da simboli non decifrati correttamente da PlayStation 4 e capace, se aperto, di mandare la console in Soft Brick, costringendo il proprietario ad un reset delle impostazioni.

Il messaggio in questione contiene alcuni caratteri particolari e se visualizzato sulla console causerebbe il freeze immediato della stessa, con conseguente necessità di effettuare un reset delle impostazioni o reset di fabbrica per poter utilizzare nuovamente la PlayStation 4.

In un primo momento molti hanno invitato a visualizzare il messaggio tramite la PlayStation App e cancellarlo da mobile, così da non ritrovarlo poi nella inbox una volta effettuato il login al PSN tramite PS4. In realtà però come riportato su Reddit e DualShockers, il metodo in questione non sembra funzionare sempre correttamente, l'unica soluzione allo stato attuale è quello di limitare la ricezione di messaggi da parte di sconosciuti.

Per procedere in questo senso vi basterà selezionare la voce Gestione Account dal menu Impostazioni e successivamente il tab Impostazioni Privacy, dal menu a tendina relativo alla messaggistica selezionate poi la voce "Solo Amici" oppure "Nessuno", anche se in questo modo rischiate di non ricevere comunicazioni importanti.

Al momento Sony non ha commentato la vicenda, tuttavia le segnalazioni sembrano aumentare, con migliaia di commenti sui social network di utenti che hanno dovuto resettare la console dopo la ricezione del messaggio incriminato. Un problema simile si è verificato lo scorso anno con iOS, Apple ha però risolto con un piccolo aggiornamento di sistema, è probabile che anche in questo caso sia possibile fare altrettanto, restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali.