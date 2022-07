PlayStation 4 al capolinea: Sony ha smesso di aggiornare i dati di vendita

Dopo nove anni di onorata carriera, PlayStation 4 ha imboccato la strada del pensionamento. Non solo Sony ha parzialmente fermato la produzione per cercare di favorire quella, claudicante, ma ha anche smesso di conteggiare le sue vendite.

Sono molti gli spunti offerti dall'ultimo report finanziario offerto dal colosso giapponese, il quale ha aggiornato i dati di vendita di PlayStation 5 (arrivata a 21,7 milioni di unità distribuite) e il numero di abbonati a PlayStation Plus (saliti a 47,3 milioni). Purtroppo, ha anche riportato un calo dei profitti generali del 37%, dovuto principalmente alla diminuzione delle vendite del software, sia first che third party.

Sony ha anche approfittato della riunione con gli azionisti per avvertirli di una cosa molto importante: i dati di vendita di PlayStation 4 non verranno più aggiornati. Nel corso del precedente anno fiscale, la console ha piazzato ai rivenditori solamente 1 milione di unità, raggiungendo il totale ufficiale di 117,2 milioni di unità distribuite, un numero che non verrà più ritoccato e che dunque rimarrà scritto per sempre nella storia. In ogni caso, stando alle dichiarazioni di inizio anno, la produzione di PS4 dovrebbe continuare per tutto il 2022 - seppur a regime ridotto. A questo punto, ci aspettiamo la comunicazione dello stop totale da un momento all'altro.

Per quanto riguarda PS5, Sony si aspetta un incremento sostanziale delle vendite da qui in avanti. Le previsioni per il solo anno fiscale in corso parlano di 18 milioni di console, le quali porterebbero il totale a 37 milioni di PlayStation 5. Ci riuscirà? Lo scopriremo dopo marzo 2023. Nel frattempo, potete scoprire quanto hanno venduto in totale tutte le console PlayStation (portatili incluse) fino ad oggi.