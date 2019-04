PlayStation 4: la colorazione Alpine Green del DualShock 4 è ora disponibile

Come annunciato qualche settimana fa da Sony PlayStation, il nuovissimo DualShock 4 Alpine Green è ora disponible presso tutti i rivenditori ufficiali.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, parliamo della nuova colorazione del controller compatibile con PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e PC (tramite Steam). Questa versione del pad presenta una scocca frontale verde e un touchpad nero mentre tasti, analogici, grilletti e scocca posteriore sono di colore bianco. In corrispondenza della croce digitale sono presenti poi alcuni dettagli color oro. Si tratta ovviamente di un controller appartenente alla linea di Dualshock 4 V2, ciò significa che vanta la possibilità di vedere il led anche frontalmente, stick più resistenti, un peso inferiore e una batteria più longeva.

Vi ricordiamo che questa è solo una delle numerose colorazioni del DualShock 4, tra le quali troviamo Magma Red, Wave Blue, Glacier White, Green Camouflage e Jet Black, ovvero il classico nero. Il controller Alpine Green può essere acquistato presso uno dei rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 74,98€.

A proposito di controller, sapevate che nelle ultime ore sono spuntati in rete nuovi rumor sulle possibili caratteristiche del prossimo DualShock 5, che potrebbe accompagnare PlayStation 5? Sul PS Store sono inoltre attivi i saldi primaverili, grazie ai quali potete acquistare in sconto titoli come Red Dead Redemption 2 e Horizon Zero Dawn.