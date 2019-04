PlayStation 4: come cambiare nickname (ID online) sul PSN

A partire da giovedì 11 aprile il cambio nickname sul PSN sarà disponibile per tutti gli utenti PS4. In questa mini-guida vi mostriamo come cambiare il vostro ID online associato al vostro account PlayStation Network, spiegandovi tutto quello che c'è da sapere per usufruire del servizio.

Di seguito elenchiamo tutti i passaggi richiesti per cambiare il vostro nickname sul PlayStation Network. Ricordiamo che l'operazione può essere effettuata solo da una PS4 o dal Web Browser, e che la funzione non è accessibile né su PS3 né su PS Vita.

Come modificare il vostro ID online del PSN

PlayStation 4

Passaggio 1: Dalla tua PS4 vai a [Impostazioni].

Passaggio 2: Seleziona [Gestione account] > [Informazioni sull’account] > [Profilo] > [ID online].

Passaggio 3: Inserisci un ID online a tua scelta o scegli uno dei suggerimenti.

Passaggio 4: Segui le istruzioni a schermo per completare la modifica.

Web browser

Passaggio 1: Accedi al tuo account da PlayStation Network e seleziona Profilo PSN dal menu.

Passaggio 2: Seleziona il pulsante Modifica accanto al tuo ID online.

Passaggio 3: Inserisci un ID online a tua scelta o scegli uno dei suggerimenti.

Passaggio 4: Segui le istruzioni a schermo per completare la modifica.

Costo del cambio ID online

La prima modifica del vostro nickname è gratuita e le modifiche successive costeranno €9,99. Per i membri di PlayStation Plus, il costo è di €4,99 per ogni modifica successiva alla prima.

I vostri amici possono trovarvi dopo il cambio ID?

Quando modificate il vostro ID online, avrete la possibilità di visualizzare il vostro vecchio ID accanto al nuovo ID per 30 giorni. In questo modo i vostri amici potranno accorgersi facilmente che hai modificato il vostro nickname. Potete selezionare questa opzione solo durante la procedura di modifica del vostro ID online.

È possibile tornare al vecchio ID

È possibile tornare al proprio vecchio ID online gratuitamente, a patto che questo non violi i Termini di servizio. Per farlo basta contattare il supporto PlayStation. Il vostro vecchio ID, inoltre, sarà disponibile solo per voi e non potrà essere utilizzato da altri utenti nemmeno se l'avete cambiato.

Giochi compatibili con il cambio ID

La maggior parte dei titoli per PS4 più giocati supportano la funzionalità del cambio ID online. Vi consigliamo di consultare questo elenco di giochi testati prima di modificare il vostro ID. I titoli per PS3 e PS Vita non sono supportati.