PlayStation 4: come effettuare backup, ripristino e trasferimento dati del disco fisso

Avete acquistato PlayStation 4 Pro e volete trasferire i dati della vecchia console in quella nuova? Avete bisogno di effettuare il backup o il ripristino del disco fisso? Di seguito vi spiegheremo come eseguire queste operazioni, passo dopo passo.

Prima di iniziare, ricordate che:

Gli utenti senza un account PlayStation Network possono ripristinare i dati soltanto sul sistema originale da cui è stato creato il backup.

Gli utenti con un account PlayStation Network possono effettuare il backup dei dati da un sistema e ripristinare i dati su un altro sistema.

Per effettuare un backup completo dei dati sul disco fisso, avrete bisogno di un dispositivo USB con formattazione FAT32 o exFAT con spazio libero in abbondanza.

Per effettuare il backup del disco fisso di PS4, eseguite le seguenti operazioni:

Assicuratevi di aver sincronizzato i Trofei.

Inserite il dispositivo di archiviazione USB che desiderate usare per il backup dei dati.

Selezionate Impostazioni -> Sistema -> Backup e ripristino .

-> -> . Selezionate e confermate dati per cui volete effettuare il backup.

Nella schermata successiva potrete personalizzare il nome del backup. Una volta effettuata questa operazione, selezionate Esegui backup e premete il tasto X.

e premete il tasto X. Potrete visualizzare lo stato del backup dalla barra di avanzamento, con la possibilità di annullare l'operazione in qualunque momento.

Per ripristinare il disco fisso di PS4, oppure per trasferire i dati dalla vecchia console a quella nuova in un secondo momento, seguite queste istruzioni:

Selezionate Impostazioni -> Sistema -> Backup e ripristino .

-> -> . Inserite il dispositivo di archiviazione USB con il backup in una delle porte USB della console.

Selezionate l'opzione Ripristina PS4 .

. Selezionate il file di backup che volete ripristinare.

Verrà visualizzata una schermata per informarvi che il sistema sarà riavviato e inizializzato. Selezionate Sì per continuare.

Per effettuare un trasferimento rapido e diretto dei dati da PS4 a PS4 Pro, avrete bisogno di un cavo LAN e che entrambe le console siano accese e connesse alla banda larga. Per trasferire i dati, soltanto la nuova PS4 Pro deve essere connessa alla TV: per iniziare, accedete alla nuova console con il vostro ID PSN e la relativa password.

Una volta eseguita questa operazione, PS4 Pro rileva che state accedendo a una nuova console con il vostro ID PSN, mostrando una schermata in cui vi viene chiesto se volete iniziare a trasferire dati dalla vecchia console alla nuova.

A questo punto vi baste seguire le istruzioni sullo schermo per avviare il trasferimento dei dati. Adesso accendete la vecchia console e connettete le due PS4 collegando un cavo LAN alle rispettive porte posizionate sul retro, selezionate i dati da trasferire e confermate l'operazione. Una volta selezionati i dati da spostare, potrete visualizzare lo spazio libero rimanente sul disco fisso della nuova console al termine dell'operazione, e una stima della durata del trasferimento.

Infine, assicuratevi di attivare la nuova console come PS4 principale, così da scaricare automaticamente aggiornamenti, caricare i dati di gioco salvati sul Cloud di PS Plus e condividere contenuti con altri utenti.