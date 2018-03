PlayStation 4: come impostare gli sfondi personalizzati da USB con il Firmware 5.50

Il nuovo firmware 5.50 diè disponibile a partire da oggi per tutti gli utenti, introducendo una serie di feature inedite come la possibilità di impostare gli sfondi personalizzati tramite una chiavetta USB: vediamo insieme come sfruttare questa nuova funzione.

Tanto per cominciare dovremo salvare le nostre immagini in una chiavetta USB, posizionandole all'interno di una cartella denominata "IMAGES", assicurandoci che questa cartella si trovi nella directory principale della chiavetta e non all'interno di una sottocartella. Ricordatevi inoltre che la risoluzione massima delle immagini è di 1920 x 1080 per PlayStation 4 e di 3840 x 2160 per PlayStation 4 Pro, quindi regolatevi di conseguenza in base al modello in vostro possesso.

A questo punto basterà collegare la chiavetta USB alla PS4 e selezionare Impostazioni -> Temi -> Seleziona Tema -> Personalizzato -> Seleziona immagine -> Dispositivo di archiviazione USB. Una volta selezionata l'immagine da impostare come sfondo personalizzato, avrete la possibilità di ingrandirla e ritagliarla visualizzandone l'anteprima sulla schermata principale, così da regolarne il formato prima di impostarla come wallpaper. Per seguire il procedimento con un riferimento visivo potete guardare il video riportato in cima alla notizia.

Segnaliamo che le immagini inserite nella chiavetta USB possono essere utilizzate anche personalizzare la miniatura dei thread dei messaggi di gruppo. In questo caso vi basterà selezionare Messaggi -> Seleziona messaggio -> Impostazioni gruppo -> Immagine -> Modifica immagine -> Dispositivo di archiviazione USB. Cosa ne pensate di questa nuova feature? Ricordiamo che il firmware 5.50 ha introdotto anche il Supersampling di sistema su PlayStation 4 Pro: in questa Guida vi spieghiamo come attivarlo.