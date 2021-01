PlayStation 4: come si riavvia la console bloccata?

Durante l’utilizzo della vostra PlayStation 4 potrebbe capitare che la console si blocchi improvvisamente, portandovi a credere che si sia rotta in maniera irreparabile, mentre invece vi basterà seguire queste semplici procedure per recuperare le funzionalità complete della console.

I motivi che possono portare ad un blocco temporaneo delle funzioni della vostra PlayStation 4 possono essere molteplici, dal surriscaldamento per un utilizzo troppo prolungato ad un semplice errore del sistema occorso durante un aggiornamento oppure una normalissima sessione di gioco. In tutti questi casi, comunque, le soluzioni che possono essere tentate sono le stesse.

Modalità Recovery

La modalità Recovery va utilizzata quando la vostra PlayStation 4 mostra un messaggio di errore del firmware, oppure se non è più in grado di riavviarsi tramite la procedura tradizionale. Utilizzando la modalità Recovery sarete in grado di ripristinare la console alle impostazioni di fabbrica, eliminando quindi eventuali errori di sistema ma cancellando irrimediabilmente tutti i dati attualmente memorizzati sull’hard disk della console. Ecco quindi i passaggi da eseguire:

Spegnete la vostra PlayStation 4 e scollegate il cavo di alimentazione dalla presa di corrente

Ricollegate il cavo di alimentazione

Tenete premuto il tasto di accensione della console per qualche secondo, fino a sentire il suono tipico dell’accensione

Collegate un controller utilizzando il cavo dedicato

Selezionate l’opzione Ripristina dalla schermata che comparirà sullo schermo

Modalità Provvisoria

La modalità provvisoria è un’altra modalità di esecuzione di PlayStation 4 che può essere utilizzata per sopprimere tutti i processi non fondamentali all’interno della console, mantenendo attivi i sistemi primari nel tentativo di risolvere i problemi. Ecco come attivarla:

Spegnete la console utilizzando il tasto di accensione

Riavviate la vostra PlayStation 4 tenendo premuto il tasto di accensione

Selezionate la modalità provvisoria dalle opzioni che compariranno sullo schermo all'avvio

Dal menu successivo selezionate Ripristina Impostazioni Predefinite , in modo da riportare la console alle impostazioni di fabbrica, ma questa volta non in via definitiva come per la modalità Recovery

, in modo da riportare la console alle impostazioni di fabbrica, ma questa volta non in via definitiva come per la modalità Recovery Riavviate nuovamente la console in modalità provvisoria

Dalla schermata che comparirà al secondo riavvio, scegliete di recuperare le vostre impostazioni dal backup cloud

In alcuni rari casi potrebbe capitare che la console entri in modalità provvisoria automaticamente, per poi restare intrappolata in un loop di esecuzione: se questo dovesse capitare potete seguire i nostri trucchi per uscire dalla modalità provvisoria su PS4.