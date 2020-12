PlayStation 4: come uscire dalla modalità provvisoria?

A causa di alcuni errori del software PlayStation 4, potrebbe capitare che la console avvii automaticamente la cosiddetta modalità provvisoria, una modalità di funzionamento in cui vengono soppressi tutti i processi non essenziali per la risoluzione dei problemi.

Talvolta, però, l’esecuzione di tale modalità potrebbe entrare in una sorta di loop interminabile, che vi impedirà di utilizzare la vostra PS4 e potrebbe portarvi a pensare di doverla mandare in assistenza, o peggio, di doverla buttare. Esistono però diversi modi per risolvere facilmente questa situazione:

, ed è anche il primo che vi verrà suggerito di provare da parte della console stessa: per farlo, premete il tasto X sulla relativa opzione e seguite le indicazioni che compariranno su schermo.Talvolta potrebbe capitare che la PS4 entri in modalità provvisoria a causa di un cavo di alimentazione mal posizionato, che altrimenti rischierebbe di compromettere l’integrità della console stessa. Per assicurarvene,, dopodiché staccate e ricollegate con cura il cavo di alimentazione.La terza possibilità a vostra disposizione è aggiornare il sistema della vostra Playstation 4: selezionando l’apposita opzione, dovrete quindi procedere all’ installazione manuale dell’aggiornamento più recente