PlayStation 4 compie 5 anni in USA: svelati i titoli più venduti e tante altre statistiche

Sono passati esattamente 5 anni da quando PlayStation 4 è stata lanciata negli Stati Uniti d'America (dalle nostre parti arrivò con due settimane di ritardo). Eric Lempel, Senior Vice President di PlayStation Worldwide Marketing, ha quindi ben pensato di celebrare quest'importante ricorrenza svelando alcune interessanti statistiche.

Dal 15 novembre 2013, sono state distribuite ben 86,1 milioni di console (dato aggiornato al 18 settembre) e 777,9 milioni di giochi (dato aggiornato al 18 giugno). Nel frattempo, PlayStation 4 ha ricevuto ben 11 major update, che hanno portato il firmware dalla versione 1.01 all'attuale 6.10.

I titoli più venduti, in ordine alfabetico, sono Call of Duty: Black Ops 3, Call of Duty: WWII, FIFA 17, FIFA 18 e Grand Theft Auto V. Nella lista dei più popolari, invece, Fortnite prende il posto di WWII. Le statistiche non si fermano ai giochi, poiché Sony ha anche svelato le colorazioni dei Dualshock 4 più popolari: al primo posto, inevitabilmente, c'è la variante nera, seguita da quelle blu, rossa, bianca e militare.



Il modello di console più raro in assoluto, invece, è la PlayStation 4 Pro 500 Million Edition, realizzata per celebrare il traguardo di 500 milioni di PlayStation vendute in tutto il mondo dal 1994 ad oggi. Per ulteriori informazioni, potete consultare l'infografica allegata in calce a questa notizia.