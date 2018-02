PlayStation 4 compie cinque anni: presentazione ufficiale il 21 febbraio 2013

Nel "lontano" 21 febbraio 2013,annunciò al mondo l'esistenza di, tramite l'evento PlayStation Meeting, tenuto a New York. Uno show in grande stile per svelare per la prima volta in assoluto la nuova console della casa giapponese.

Durante la notte in questione, Sony Interactive Entertainment ha svelato il controller e le principali specifiche della console, oltre a mostrare per la prima volta alcuni dei titoli in arrivo come Killzone Shadow Fall e inFAMOUS Second Son, dei quali solo il primo effettivamente disponibile al lancio autunnale. In seguito, all'E3 dello stesso anno, abbiamo potuto scoprire il design definitivo di PS4, la data di uscita e il prezzo finale, fissato a 399 euro.

Sono passati cinque anni dalla presentazione di PlayStation 4, ad oggi la console ha venduto oltre 76 milioni di unità in tutto il mondo, risultando la console più popolare di questa generazione. Auguri, PlayStation 4!