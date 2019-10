PlayStation 4: il cross-play è uscito dalla beta ed è ora disponibile

La notizia è di quelle importanti, forse epocali: Sony sta finalmente per abbracciare il supporto al cross-play. La feature chiesta a gran voce dagli utenti, e resa disponibile finora solamente per un gigante come Fortnite ed altri pochi fortunati titoli, sarà dunque una possibilità concreta per tutti gli sviluppatori.

Certo il numero di giochi che includeva tale funzionalità era aumentato nel corso del tempo. È notizia di ieri ad esempio, che PUBG adesso supporta il cross-play tra PS4 e Xbox One, ma l'ufficialità della chiusura della beta è un'altra cosa, soprattutto perché si avvicina l'uscita di Call of Duty: Modern Warfare, che supporta il cross-play dal lancio, e potrebbe dunque essere il primo titolo ad uscire sotto queste nuove condizioni.

La mossa di Sony arriva peraltro solamente un giorno dopo l'annuncio di una revisione dei piani per il servizio PlayStation Now, che ora è più economico ed appetibile, essendo più in linea con l'offerta proposta dalla concorrenza, ed ha aggiunto giochi decisamente più di primo piano rispetto a quanto avveniva in precedenza.

Insomma Sony sembra avere tutte le intenzioni di entrare nella next-gen alla grande, riservando a PS5 il ruolo di protagonista assoluto che PlayStation 4 si è già presa per questa generazione di console. Che ne pensate? Siete contenti dello sblocco del cross-play da parte di Sony? Vi aspettavate questa notizia?