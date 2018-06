PlayStation 4 Days of Play Limited Edition disponibile ora su Amazon a 339,99 euro!

Iniziano oggi i Sony Days of Play: dall'8 al 18 giugno, tante offerte su hardware, giochi e servizi targati PlayStation. In attesa dell'arrivo delle prime promozioni segnaliamo che da questo momento è possibile acquistare la PS4 Days of Play Limited Edition, console in edizione limitata disponibile su Amazon e nei negozi aderenti all'iniziativa.

Su Amazon.it la console costa 339.99 euro, il pacchetto include una console PS4 Slim 500 GB di colore blu con i loghi PlayStation color oro impressi sulla parte frontale, oltre a due controller DualShock 4 in tinta, questi ultimi non disponibili singolarmente.

Questa edizione limitata di PlayStation 4 sarà disponibile solamente durante i Days of Play, reperibile in quantità estremamente ridotte. Su Amazon Italia la PS4 Days of Play Edition è già disponibile per la spedizione, se siete interessati vi consigliamo quindi approfittarne prima che vada sold-out.

Durante i Days of Play Sony proporrà anche tantissimi sconti sul PlayStation Store, con i migliori giochi PS4 venduti a prezzi contenuti, tra cui God of War, Assassin's Creed Origins, Call of Duty WWII, Bloodborne, NBA 2K18, Destiny 2, Resident Evil VII Biohazard, Ghost Recon Wildlands e Fallout 4 Game of the Year Edition, solamente per citarne alcuni.