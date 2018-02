PlayStation 4: disponibile la Beta del Firmware 5.50, ecco tutte le novità

ha annunciato che a partire da oggi è disponibile la Beta del nuovo firmware 5.50 di. Con l'occasione sono state svelate tutte le feature incluse con l'aggiornamento di sistema.

Oltre a permettere l'abilitazione del supersamling di sistema su PS4 Pro, con il quale ottenere diversi benefici grafici sui pannelli 2K o inferiori anche con i giochi senza patch dedicata, il firmware 5.50 include le seguenti feature:

Gestione del tempo di gioco : funzione con cui i genitori potranno controllare più facilmente le ore trascorse dai bambini in compagnia di PS4.

: funzione con cui i genitori potranno controllare più facilmente le ore trascorse dai bambini in compagnia di PS4. Wallpaper personalizzati : tramite penna USB si potranno importare i propri wallpaper personalizzati sulla console.

: tramite penna USB si potranno importare i propri wallpaper personalizzati sulla console. UI della libreria migliorata : Nella schermata dei giochi/app acquistati potrete filtrare i contenuti acquistati su PS4 e quelli acquistati con il vostro PSN ID.

: Nella schermata dei giochi/app acquistati potrete filtrare i contenuti acquistati su PS4 e quelli acquistati con il vostro PSN ID. Schermata PS Plus nella libreria : All'interno della libreria potrete visualizzare separatamente i giochi riscattati con PS Plus, con tutte le informazioni relative alla gestione dell'abbonamento.

: All'interno della libreria potrete visualizzare separatamente i giochi riscattati con PS Plus, con tutte le informazioni relative alla gestione dell'abbonamento. Nascondere app dalla libreria : per motivi di privacy o di comodità organizzativa, sarà possibile nascondere le applicazioni presenti nella propria libreria.

: per motivi di privacy o di comodità organizzativa, sarà possibile nascondere le applicazioni presenti nella propria libreria. Notifiche e menù rapido migliorati : per quanto riguarda le notifiche, gli utenti potranno decidere di eliminare permanentemente dal sistema quelle già visualizzate.

: per quanto riguarda le notifiche, gli utenti potranno decidere di eliminare permanentemente dal sistema quelle già visualizzate. Musica di sottofondo su PS Now: adesso potrete ascoltare la vostra musica preferita mentre giocate in streaming tramite PS Now.

Come al solito, la Beta del nuovo firmware potrà essere provata dagli utenti selezionati da Sony. Se rientrate fra i tester scelti dalla compagnia, allora avrete già ricevuto una mail con tutte le indicazioni necessarie per scaricare l'aggiornamento. A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli e l'eventuale data di uscita del firmware 5.50 di PlayStation 4.