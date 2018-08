PlayStation 4: disponibile il nuovo aggiornamento del firmware 5.56

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che a partire da oggi è disponibile il nuovo aggiornamento 5.56 del firmware di PlayStation 4. L'update, del peso di 460.1 MB, punta a migliorare la stabilità del sistema operativo della console.

Il nuovo aggiornamento 5.56 del firmware di PlayStation 4 si limita a migliorare le prestazioni del sistema, senza apportare nessuna modifica a livello di funzionalità e servizi. Una volta scaricato il nuovo update di 460.1 MB, dunque, il sistema operativo della console diventerà ancora più stabile ed efficiente.

Ricordiamo inoltre che da pochi giorni è disponibile la nuova funzionalità di ricerca del PlayStation Store, feature che consente agli utenti PlayStation 4 di cercare i giochi sul negozio online tramite l'utilizzo di una tastiera virtuale.

Cogliamo l'occasione per segnalare che il Firmware 6.0 di PlayStation 4, comprendente correzioni ed ottimizzazioni volte a migliorare l'esperienza utente, si trova attualmente in fase Beta e verrà reso disponibile per tutti nelle prossime settimane.