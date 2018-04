PlayStation 4: disponibile ora il nuovo aggiornamento firmware 5.53

Sony Interactive Entertainment ha annunciato la disponibilità del nuovo firmware 5.53 per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, ora disponibile per il download con un peso di 443 MB.

L'aggiornamento non include nuovi contenuti ma si limita a risolvere problemi minori del sistema operativo e a migliorare la stabilità dello stesso durante l'utilizzo di alcune applicazione non meglio specificate. L'ultimo "Major Update", il firmare 5.50 ha portato in dote numerose novità come il Supersampling di sistema, UI della libreria migliorata, sfondi personalizzati tramite chiavetta USB, Gestione del tempo di gioco e migliorie al sistema di notifiche.

Nessun dettaglio al momento riguardo il prossimo grande aggiornamento software 6.0, in arrivo presumibilmente entro la fine dell'anno su PS4 e PS4 Pro.