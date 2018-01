ha pubblicato il nuovo firmware 5.05 per: questo Minor Update pesa 375 MB ed è ora disponibile per il download, l'aggiornamento non include nuove funzionalità ma si limita a risolvere alcuni bug e problemi minori.

Il changelog ufficiale non riporta alcun dettaglio, ma solamente "migliorata la stabilità generale del sistema", un update destinato dunque a ottimizzare il sistema operativo della console.

Ricordiamo che questa settimana Sony ha aperto le registrazioni per il prossimo Major Update, il firmware 5.50, in arrivo nei prossimi mesi. Gli utenti selezionati potranno provare in anteprima le novità del prossimo aggiornamento di sistema per PlayStation 4 e PS4 Pro.