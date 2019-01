PlayStation 4 domina la classifica UK delle console più vendute nel 2018

I dati di vendita raccolti dai colleghi di GamesIndustry.biz certificano il successo commerciale di PlayStation 4 nel Regno Unito. Nel corso del 2018, la console Sony ha infatti battuto l'agguerrita concorrenza di Nintendo Switch e Xbox One.

Pur rimandando a un nuovo approfondimento la pubblicazione della scheda che riporta le cifre esatte dei dati di vendita del mercato britannico, i giornalisti di GamesIndustry spiegano come PlayStation 4 sia risultata essere la console più acquistata nel 2018 dagli appassionati di videogiochi oltremanica.

Delle oltre 2,5 milioni di piattaforme da gioco vendute nel Regno Unito, infatti, quasi la metà sono state PS4, PS4 Pro e relativi bundle, con un totale di oltre 6 milioni di console PS4 piazzate sul mercato inglese dal 2013 ad oggi.

A confermare l'idillio del pubblico britannico con il monolite nero di casa Sony è anche il dato sull'attach rate, ossia sul numero di videogiochi acquistati nel corso del 2018: dei 22 milioni di giochi venduti su supporto fisico nella Terra di Albione dall'1 gennaio al 31 dicembre dello scorso anno, infatti, il 42,2% è risultato essere su PlayStation 4 e il restante software su Xbox One (30,5%) e Nintendo Switch (24%), con le ultime briciole della torta commerciale spartite in maniera più o meno equa dalle vendite di giochi retail per PC, piattaforme portatili e sistemi old-gen.

Con il sempre più atteso annuncio delle console next-gen e l'inarrestabile ascesa delle vendite digitali (e dei piani di sottoscrizione in abbonamento come il Game Pass o PS Now), sarà interessante scoprire come si evolverà il mercato videoludico britannico (da sempre metro di giudizio per l'intero mercato europeo) e capire quali contromosse commerciali verranno compiute da Sony, Microsoft e Nintendo nel corso del 2019.