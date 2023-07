PlayStation 4: l'emulatore RPCSX ora avvia correttamente il suo primo gioco commerciale

RPCSX, uno dei più promettenti emulatori di PlayStation 4 in sviluppo e realizzato da Nekotekina, kd-11 e DH, è riuscito ad avviare correttamente il suo primo gioco commerciale, dimostrando dunque i significativi passi avanti compiuti fin qui dai creatori.

In un video di circa sei minuti pubblicato dal calane Youtube BrutalSam è possibile vedere in azione RPCSX mentre fa regolarmente girare We Are Doom, un twin stick shooter che sembra funzionare senza particolari problemi. Per gli autori, che in passato hanno posto la propria firma sull'emulatore di PS3 noto come RPCS3, si tratta dunque di una prima grande soddisfazione, in attesa che il progetto venga perfezionato sempre di più con il passare del tempo.

L'emulazione di PlayStation 4 è ancora nelle prime fasi di concept, con Spine che sembra essere attualmente l'emulatore più avanzato in fase di realizzazione. RPCSX è attualmente ancora indietro rispetto alla concorrenza (rappresentata anche da Kyty, fpPS4 e GPCS4), ma è indubbio che i creatori stiano lavorando duramente per perfezionare sempre di più la propria creazione, svelata ufficialmente soltanto un paio di settimane prima ma già in grado di far funzionare egregiamente il suo primo gioco.

Sappiamo che RPCS3 ora emula tutti i giochi PS3 almeno fino all'intro: sicuramente RPCSX non arriverà ad emulare pezzi da novanta come The Last of Us Parte II, Bloodborne o Ghost of Tsushima in tempi brevi, ma chissà che già nei prossimi mesi non possano arrivare ulteriori significativi passi avanti per il promettente emulatore.



Nota bene: la notizia viene riportata per dovere di cronaca, lo staff di Everyeye.it condanna la pirateria e non vuole in alcun modo incitare all'utilizzo di giochi e software pirata.