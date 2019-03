PlayStation 4: le esclusive continueranno a ricoprire un ruolo chiave nella strategia Sony

Marco Saletta, General Manager di Sony Interactive Entertainment Italia, ha dichiarato che la compagnia continuerà a puntare fortemente sulle esclusive nel prossimo futuro, seguendo una strategia che fino ad oggi ha dato ottimi frutti.

Saletta è stato intervistato da Twinfinite durante l'evento di presentazione italiano di PlayStation Now, in questo caso il responsabile della divisione nostrana di SIE ha dichiarato che "Le esclusive a cui abbiamo lavorato in questi anni si sono trasformate in notevoli successi commerciali. I contenuti esclusivi sono la via da seguire per continuare ad espandere l'utenza PlayStation." La strategia legata alle esclusive dovrebbe quindi continuare a rappresentare uno dei punti forti dell'offerta PlayStation e probabilmente così sarà anche con PlayStation 5.

Il General Manager conferma inoltre che PS4 è la console con la maggior base installata nel nostro paese, con la miglior crescita annuale di sempre nella storia di PlayStation. Per quanto riguarda PlayStation Now, al momento la compagnia non sembra avere obiettivi particolari legati ai numeri, l'azienda monitorerà la situazione nei prossimi mesi raccogliendo feedback preziosi per migliorare il servizio in base alle esigenze ed alle richieste della community.