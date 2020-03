PlayStation 4: un fan realizza un puzzle dedicato ai suoi giochi PS4 preferiti

Un giocatore di PlayStation 4 che popola la community di Reddit ha deciso di trarre spunto dalla sua passione per i titoli del Monolite Nero attraverso la creazione di un puzzle da 1.000 pezzi che ritrae alcuni tra i titoli per PS4 a cui è maggiormente affezionato.

Per esaudire questo suo desiderio, il redditor si è affidato al sito belga YourSurprise.be per commissionare la realizzazione di un puzzle personalizzato a tema PlayStation per trascorrere in (relativa) serenità queste difficili giornate dominate dalle notizie per il diffondersi del Coronavirus.

Costretto a casa per rispettare le ultime disposizioni in tema di distanziamento sociale, il giocatore di PS4 si è così cimentato in questo passatempo. Il puzzle customizzato rappresenta tutti i titoli più importanti della ludoteca dell'utente, con riquadri che immortalano gli eroi di Horizon Zero Dawn, Marvel's Spider-Man, The Last of Us Remastered, God of War, Assassin's Creed 4 Black Flag e AC Odyssey, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Detroit Become Human.

Cosa ne pensate dell'idea avuta dal redditor per trascorrere le giornate di quarantena da Coronavirus? Prima di lasciarvi alla foto che ritrae il puzzle in questione, e naturalmente al modulo dei commenti, vi ricordiamo che da pochi giorni sono arrivati nuovi giochi PS4 in offerta nella collana PlayStation Hits.