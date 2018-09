PlayStation 4: il firmware 6.0 è disponibile per il download ma non include nuove funzioni

A sorpresa, il firmware 6.0 per PlayStation 4 e PS4 Pro è ora disponibile per il download. A sorpresa perchè Sony Interactive Entertainment non ha comunicato nulla sui suoi profili social, la notizia ha iniziato a diffondersi su Twitter ed abbiamo quindi verificato: il nuovo aggiornamento software può essere effettivamente scaricato dal PSN.

Il firmware 6.0 pesa 400 MB e non include nuove funzionalità di alcun tipo, limitandosi a migliorare la stabilità generale del sistema durante l'utilizzo di alcune app non meglio specificate. Non è chiaro se si tratti di un errore o se Sony abbia deciso di rimandare il "Major Update" previsto inizialmente come parte dell'aggiornamento odierno.

Restiamo in attesa di chiarimenti, nelle prossime ore probabilmente ne sapremo di più, nel frattempo potete scaricare senza timore il nuovo firmware su PlayStation 4 e PS4 Pro.