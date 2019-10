PlayStation 4: firmware 7.0 disponibile ora per il download!

Il firmware 7.0 di PlayStation 4 era atteso genericamente per questa settimana e Sony non ha deluso le aspettative, avendo iniziato da pochissimi minuti il rollout del nuovo aggiornamento, che può ora essere scaricato su PS4 e PS4 PRO.

Il firmware 7.0 presenta modifiche ai party, con la possibilità di invitare ora un massimo di 16 giocatori al posto dei consueti 8, inoltre aggiunge la funzione di trascrizione delle chat via Second Screen (solo negli Stati Uniti), l'update inoltre include migliorie tecniche, risoluzione di bug e migliora la qualità audio e la connettività Wi-Fi.

L'aggiornamento 7.0 di PlayStation 4 sarà indispensabile poi per abilitare il Remote Play PS4 su Android, con questo firmware sarà possibile giocare in streaming su qualsiasi smartphone o tablet con sistema operativo Android (aggiornato almeno alla versione 5.0) rimuovendo il limite che permetteva a questa funzionalità di girare solamente su dispositivi della famiglia Sony Xperia. Il Remote Play è stato inoltre ottimizzato anche per iPhone e iPad, così da sfruttare tutte le potenzialità di iOS 13.

Come detto nelle scorse ore, sparisce il supporto a Facebook su PS4 ma Sony ha annunciato che la rimozione è solamente temporanea e la compabilità con il social network di Mark Zuckerberg tornerà prossimamente in versione aggiornata e migliorata.