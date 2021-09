PlayStation 4: il firmware 9.0 rallenta le console?

Oggi Sony non ha solo pubblicato il nuovo firmware di PlayStation 5 che introduce il supporto agli SSD M.2, ma ha anche distribuito un aggiornamento per il sistema operativo di PS4 e PS4 Pro. Stando ad alcuni utenti, però, l'update sarebbe la causa di svariati problemi.

Secondo una serie di testimonianze, la versione 9.0 del firmware di PlayStation 4, in seguito all'installazione dell'aggiornamento si riscontrano grossi problemi di navigazione nei menu, i quali risultano essere particolarmente lenti e, in alcuni casi, completamente bloccati al punto da costringere al riavvio della macchina. Tra gli altri problemi citati dai giocatori troviamo errori all'avvio di giochi o applicazioni e l'impossibilità di connettere i controller, anche nella Safe Mode e con l'ausilio di un cavo USB. Va precisato che l'estrema lentezza non è riportata dalla totalità degli utenti che ha aggiornato PS4, poiché c'è anche chi ha installato la versione 9.0 senza conseguenze negative.

Al momento Sony non ha ancora pubblicato un messaggio in merito alla situazione ed è probabile che non manchi molto prima che l'azienda rilasci un comunicato per rassicurare i fan sull'imminente risoluzione delle problematiche.